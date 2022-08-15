Провокативные обстрелы ЗАЭС со стороны оккупантов продолжаются, россия не прекращает ядерный шантаж. Зеленский напомнил, что любой радиационный инцидент на станции может оказаться ударом по многим странам. Все зависит только от направления и силы ветра.

Кстати Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего

Станция – заминирована

Прикрываясь станцией, оккупанты обстреливают города и общины рядом. Более того, на ЗАЭС российские военные хоронят боеприпасы и технику. Станция практически заминирована.

Очевидно, это свидетельствует о том, что россия отвергает требования безопасности Евросоюза и 15 других стран – всего 42, которые призвали ее вывести войска оттуда. Зеленский напомнил, что с этим обращались Турция, Грузия, Великобритания, Корея, Япония, Австралия, Канада, США.

Необходимы новые санкции против "росатома"

Президент убежден, что пора переходить от обсуждений и призывов к новым жестким санкциям против россии, в частности, против "росатома" и всей атомной отрасли государства-террориста. Вариант только один: оккупанты должны немедленно убраться с территории станции и соседних районов – без всяких условий.

Зеленский напомнил, что мир многие десятилетия боролся за надлежащий контроль всех действий с ядерными материалами и радиационной безопасности.

И если сейчас миру не хватает силы и решимости, чтобы защитить одну атомную станцию, то это значит, что мир проигрывает,

– подчеркнул политик.

Правда, он уверен, есть еще шанс не допустить этого проигрыша.

Как прошло заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

Зеленский рассказал, что сегодня провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Главная тема – тщательный анализ военно-стратегической обстановки. Относительно нее докладывали:

руководитель Главного управления разведки Буданов,

руководитель Службы внешней разведки Литвиненко.

Отдельный доклад имел командующий Сил специальных операций Хоренко.

На заседании были Залужный, Шаптала, Монастырский, Данилов, Ермак, Резников.

Кроме того, среди публичных тем рассматривались вопросы обеспечения военных оружием и боеприпасами и статус выполнения предыдущих решений Ставки.

Также президент отметил результативное заседание Верховной Рады. В частности, депутаты проголосовали за двух членов Высшего совета правосудия.

Подготовка к Крымской платформе

Зеленский провел совещание по подготовке Крымской платформы. Должно быть расширение географии и количества участников. Кроме того, был создан Консультативный совет по вопросам деоккупации Крыма. Он будет координировать мероприятия и проекты в этом направлении и обеспечивать деятельность Крымской платформы.

Также президент встретился с послами благотворительной платформы UNITED24 Андреем Шевченко и актером Лиевом Шрайбером. Политик поблагодарил и подчеркнул, что их активность – это миллиарды гривен для Украины и постоянное увеличение внимания потребностям нашего государства и людей.

Глава государства рассказал и о налаживании отношений со странами Африки. Сегодня Зеленский говорил с президентом Нигера. Раньше контактов на таком уровне между государствами не было. Он поблагодарил за поддержку ООН.

По словам Зеленского, ситуация на передовой за сутки существенно не изменилась. Идет героическое сопротивление наших военных на Донбассе, Харьковщине. Жмем на врага на Юге. Президент особо поблагодарил всех артиллеристов, разведчиков, СБУ и других, кто обеспечивает последовательное уничтожение командных пунктов оккупантов и их складов боеприпасов.

В заключение глава государства предупредил российских террористов, что каждый метр украинской земли для них – это абсолютная опасность. Где бы они ни прятались, всех найдут и уничтожат.

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