ООН готова підтримати місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

У своєму традиційному вечірньому зверненні президент України закликав світ не ігнорувати такі погрози з боку країни-агресорки. Так, в Організації Об'єднаних Націй готові підтримати відправлення місії Міжнародного агентства з атомної енергії на ЗАЕС, але за певної умови. Про це заявив речник генсека ООН Стефан Джаррік.

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вважає будь-яку атаку на атомну станцію "самовбивчою" і закликав надати міжнародним інспекторам доступ до Запорізької АЕС. Втім, це може відбутися лише у разі одночасної згоди України і росії.