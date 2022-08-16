ООН готова поддержать миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

В своем традиционном вечернем обращении президент Украины призвал мир не игнорировать подобные угрозы со стороны страны-агрессорки. Так, в Организации Объединенных Наций готовы поддержать отправку миссии Международного агентства по атомной энергии на ЗАЭС, но при определенном условии. Об этом заявил спикер генсека ООН Стефан Джаррик.

Читайте также Украинские нардепы обратились в мировые организации из-за ядерного терроризма россиян на ЗАЭС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает любую атаку на атомную станцию "самоубийственной" и призвал предоставить международным инспекторам доступ в Запорожскую АЭС. Впрочем, это может произойти только при одновременном согласии Украины и россии.