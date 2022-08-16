Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, уже 42 государства и Евросоюз требуют от России немедленно вывести войска из Запорожской АЭС .
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Рискнут ли они взорвать АЭС
Жданов прогнозирует, что оккупанты будут продолжать обстреливать Энергодар и территорию Запорожской АЭС "по инерции". Через некоторое время ситуация утихнет и полностью сойдет на нет.
Впрочем, опасность все равно существует. Хотя Жданов не верит, что оккупанты реально рискнут уничтожить ЗАЭС.
Да, опасность существует. В любой момент ситуация может выйти из-под контроля. Они хоть и криворукие, но не совсем идиоты. Вы же помните, кто первым объявил эту "угрозу". Это был генерал-майор войск радиационной, химической и бактериологической защиты. Это был человек, который понимал, о чем говорит, – отметил Жданов.
Поэтому Жданов верит, что вся эта ситуация – обычный блеф, а инстинкт самосохранения у оккупантов все же возобладает. Он упомянул об анонимном интервью сотрудников ЗАЭС для BBC, который отметил, что россияне взяли документацию и четко определили места, где можно вести огонь, чтобы не повредить АЭС.
Жданов о ситуации на Запорожской АЭС: смотрите видео
россияне обстреливают Запорожскую АЭС: коротко
- российские оккупанты продолжают терроризировать мир, обстреливая территорию близ Запорожской АЭС. Кроме того, они даже догадались заменить некоторые участки ЗАЭС.
- В августе российские захватчики регулярно обстреливают как Энергодар, так и территорию Запорожской АЭС. Пока обошлось без критических последствий на территории атомной электростанции.
- ООН готова поддержать миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Однако для этого нужно одновременное согласие как Украины, так и незаконно оккупировавшей ЗАЭС России.