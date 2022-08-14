росіяни знають, що стріляють "свої"
Один із інженерів Запорізької АЕС розповів, що персонал Росатому під час обстрілів сидить у сховищах, а от деякі російські військові, коли, як вони кажуть, ЗСУ "обстрілюють" станцію, спокійно собі гуляють територією, знаючи, що стріляють вони.
Увага Особисто бачив обстріл, – інженер ЗАЕС детально розповів про техніку росіян на території станції
Саме представники Росатому кажуть своїм військовим, куди стріляти, щоб не було "боляче", але гучно. Вони ж впродовж 2 – 3 місяців ходили "з екскурсіями" задля "обміну досвідом",
– розповів працівник ЗАЕС
Також інженер вважає, що росіяни вивчають структуру станції, щоб перевести її на свої закони.
Як влаштовують обстріли росіяни
А щодо обстрілів, то він особисто бачив, як окупанти намагаються створити "картинку" обстрілів нібито ЗСУ. Так, на території станції є майданчик, де зберігаються важкі металеві конструкції, як-от свіжі парогенератори.
Зараз там розташовані російські артилерійські установки, які обстрілюють ЗАЕС, імітуючи "прильоти" з Нікополя.
Я особисто бачив обстріл з цього майданчика, бачив вихід звідти й куди прилетіло. З моменту "виходу" до моменту "прильоту" минуло не більше трьох секунд. Кожен зі співробітників ЗАЕС це бачив і чув. І знає звідки летить і куди,
– наголосив співрозмовник.
Коротко про ситуацію на Запорізькій АЕС
- Наразі Запорізьку АЕС контролюють війська росії. Вони влаштовують провокації на території станції. Так, 11 серпня окупанти обстріляли ЗАЕС та територію поблизу неї.
- росія б'є по частині АЕС, де акумулюється енергія, що живить Південь України. Так, це може бути спроба від'єднати українців від ЗАЕС та звинуватити в цьому Збройні Сили.
- Наразі на ЗАЕС найвищий рівень загрози, адже Україна не контролює дії на її території. Тож, МВС готує різні сценарії розвитку подій, зокрема й евакуацію населення навколишніх населених пунктів.
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