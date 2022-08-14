россияне знают, что стреляют "свои"

Один из инженеров Запорожской АЭС рассказал, что персонал Росатома во время обстрелов сидит в хранилищах, а вот некоторые российские военные, когда, как они говорят, ВСУ "обстреливают" станцию, спокойно гуляют по территории, зная, что стреляют они.

Внимание Лично видел обстрел, – инженер ЗАЭС подробно рассказал о технике россиян на территории станции.

Именно представители Росатома говорят своим военным, куда стрелять, чтобы не было "больно", но громко. Они же на протяжении 2 – 3 месяцев ходили "с экскурсиями" для "обмена опытом",

– рассказал работник ЗАЭС

Также инженер считает, что россияне изучают структуру станции, чтобы перевести ее в свои законы.

Как устраивают обстрелы россияне

А что касается обстрелов, то он лично видел, как оккупанты пытаются создать "картинку" обстрелов якобы ВСУ. Так, на территории станции есть площадка, где хранятся тяжелые металлические конструкции, например свежие парогенераторы.

Сейчас там расположены российские артиллерийские установки, обстреливающие ЗАЭС, имитируя "прилеты" из Никополя.

Я лично видел обстрел с этой площадки, видел выход оттуда и куда прилетело. С момента "выхода" до момента "прилета" прошло не больше трех секунд. Каждый из сотрудников ЗАЭС это видел и слышал. И знает откуда летит и куда,

– подчеркнул собеседник.

Кратко о ситуации на Запорожской АЭС

В настоящее время Запорожскую АЭС контролируют войска россии. Они устраивают провокации на территории станции. Так, 11 августа оккупанты обстреляли ЗАЭС и территорию вблизи нее.

россия бьет по части АЭС, где аккумулируется энергия, питающая Юг Украины. Да, это может быть попытка отсоединить украинцев от ЗАЭС и обвинить в этом Вооруженные Силы.

Пока на ЗАЭС самый высокий уровень угрозы, ведь Украина не контролирует действия на ее территории. МВД готовит различные сценарии развития событий, в том числе и эвакуацию населения окрестных населенных пунктов.

Стоит внимания – решится ли путин на ядерную войну: смотрите видео