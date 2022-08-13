Инженер не называл свое имя из соображений безопасности. Однако подробности, которые он рассказывал, действительно указывают на то, что это интервью за 13 апреля действительно дал инженер Запорожской АЭС. В частности, там подтвердили, что обстрел станции ведут

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Большинство инженерных машин, "Уралов" и другого транспорта русские военные загнали под переходные галереи. Ими обычно персонал идет из спецкорпусов в энергоблоки. Обычно работники станции называют эти галереи "эстакады".

Чем дальше в глубину территории станции, тем более интересные объекты можно найти под эстакадой. Возле второго спецкорпуса иногда стоят БМ "Град" с полностью загруженным боекомплектом,

– рассказал работник ЗАЭС.

Отдельно он описал происходящее на площадке хранение тяжелых металлических конструкций. Раньше там ставили свежие парогенераторы или другое оборудование. Однако теперь в этом месте расположены российские артиллерийские установки, обстреливающие ЗАЭС, имитируя "прилеты" из Никополя. "Я лично видел обстрел с этой площадки, видел выход оттуда и куда прилетело. С момента выхода до момента прилета прошло не более трех секунд", – акцентировал инженер.

Также он добавил, что это не только его наблюдение. Ведь каждый из сотрудников ЗАЭС "это видел, слышал и знает, откуда куда летит". Кроме этого, он рассказал, что накануне начала обстрелов работники "росатома" требовали карты ЗАЭС. В частности, они взяли даже ландшафтные карты. Поэтому оккупанты точно знают, куда нужно стрелять.

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