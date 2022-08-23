22 серпня росіяни завезли на ЗАЕС ще два БТР і 6 спецвантажівок до ремонтної зони станції. Крім того, на Запорізькій АЕС стало більше військових.

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Окупанти розмістили техніку біля енергоблоків

Наразі на території станції тепер дислокуються понад 40 одиниць військової техніки. Біля першого енергоблоку стоять 16 військових машин, біля другого – 7. Ще 12 одиниць техніки окупанти загнали під естакаду.

Що відбувається на станції

Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. 20 серпня внаслідок російських обстрілів пошкоджень зазнала одна з перехідних галерей, якою персонал іде зі спецкорпусів до енергоблоків (естакада), в будівлі вибиті вікна.

Натомість внаслідок обстрілів 22 серпня було пошкоджено центральний тепловий пункт. На жаль, через дії окупантів загинули 2 людини, серед них працівник станції.

Попри те, що станція захоплена, український персонал станції продовжує працювати і докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки. Наразі Запорізька АЕС продовжує працювати і виробляти електроенергію для потреб української енергосистеми.

Чи є загроза для інших АЕС

Станом на 8 ранку 23 серпня 2022 року енергоблоки Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської АЕС працюють у штатному режимі.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на станціях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

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