22 августа россияне завезли на ЗАЭС еще два БТР и 6 спецгрузовиков в ремонтную зону станции. Кроме того, на Запорожской АЭС стало больше военных.

К теме В реанимации умер работник ЗАЭС, попавший под обстрел оккупантов в Энергодаре

Оккупанты разместили технику возле энергоблоков

На территории станции теперь дислоцируются более 40 единиц военной техники. Возле первого энергоблока стоят 16 военных машин, возле второго – 7. Еще 12 единиц техники оккупанты загнали под эстакаду.

Что происходит на станции

Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. 20 августа в результате российских обстрелов повреждения получила одна из переходных галерей, по которой персонал идет из спецкорпусов в энергоблоки (эстакада), в здании выбиты окна.

В результате обстрелов 22 августа был поврежден центральный тепловой пункт. К сожалению, из-за действий оккупантов погибли 2 человека, среди них работник станции.

Несмотря на то, что станция захвачена, украинский персонал станции продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Запорожская АЭС продолжает работать и производить электроэнергию для нужд украинской энергосистемы.

Есть ли угроза для других АЭС

По состоянию на 8 утра 23 августа 2022 энергоблоки Ровненской, Хмельницкой и Южноукраинской АЭС работают в штатном режиме.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на станциях не менялось и находится в пределах действующих норм.

К теме – оккупанты накапливают технику на ЗАЭС: смотрите видео