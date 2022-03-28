Працівники ЧАЕС заявили, що для російських окупантів це – "самогубство". Радіоактивний пил, який вони вдихнули, міг викликати внутрішнє опромінення.

Зауважте Пожеж у Чорнобильській зоні немає, – ДСНС просить не поширювати фейкову інформацію

Відразу двоє людей бачили, як російська техніка рухалася територією "Рудого лісу" – однією з найнебезпечніших ділянок Чорнобильської зони відчуження.

Окупанти проїхали покинутою дорогою й підняли цілий "стовп" куряви. Дозиметри сповістили про небезпеку.

Денисенко розповів про пожежі у Чорнобильській зоні: дивіться відео