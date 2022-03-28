Работники ЧАЭС заявили, что для российских оккупантов это самоубийство. Радиоактивная пыль, которую они вдохнули, могла вызвать внутреннее облучение.

Заметьте Пожара в Чернобыльской зоне нет, – ГСЧС просит не распространять фейковую информацию

Сразу два человека видели, как российская техника двигалась по территории "Рыжего леса" – одному из самых опасных участков Чернобыльской зоны отчуждения.

Оккупанты проехали по заброшенной дороге и подняли целый "столб" пыли. Дозиметры известили об опасности.

Денисенко рассказал о пожарах в Чернобыльской зоне: смотрите видео