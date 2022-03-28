Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України вранці 28 березня.

До теми Суттєвих пожеж у Чорнобильській зоні немає: Денисенко сказав, яка ситуація з радіаційним фоном

У відомстві наголосили, що станом на 7:57, відповідно до даних супутникових знімків, викидів тепла та їх потужностей, пожежі та загоряння в Чорнобильській зоні відсутні. Також наразі не мовиться про обов'язкове відселення.

Будь ласка, не поширюйте не перевірену інформацію та слідуйте за повідомленнями лише в офіційних джерелах,

– звернулись у МВС.

Нагадаємо, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова 27 березня повідомила про загоряння у Чорнобильській понад 10 тисяч гектарів лісу.

Однак вже 28 березня у ексклюзивному коментарі 24 каналу радник очільника МВС Вадим Денисенко запевнив, що зараз суттєвих загорянь великих площ там немає.

Денисенко розповів про пожежі у Чорнобильській зоні: дивіться відео