Рятувальники не можуть приступити до гасіння пожежі

Загалом неподалік Чорнобильської атомної електростанції виникла 31 пожежа. Вони спричиняють підвищений рівень радіоактивного забруднення повітря.

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Оскільки зону відчуження захопили російські військові, наші рятувальники не можуть взяти пожежу під контроль та розпочати гасіння.

Внаслідок горіння в атмосферу вивільняються радіонукліди, які переносяться вітром на значні відстані. Це загрожує радіацією Україні, Білорусі та країнам Європи,

– попередила Людмила Денісова.

Через погоду вогонь пошириться

Уповноважена Верховної Ради з прав людини зазначила, що через вітряну та суху погоду інтенсивність і площа пожеж збільшаться. Це може спричинити надмасштабні пожежі, з якими важко впоратися навіть у мирний час.

"Полум'ям можуть бути охоплені сховища відпрацьованого ядерного палива та сховища ядерних відходів, які розташовані на території Чорнобильської зони", – наголосила політикиня.

Вона звернулася до Міжнародного агентства з атомної енергії з проханням якнайшвидше відправити в Україну експертів та обладнання для гасіння пожежі. Адже наслідки цього торкнуться всього світу.

Денісова зауважила, що запобігти катастрофічним наслідкам можна лише шляхом негайної деокупації російськими військами території.

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