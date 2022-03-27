Всі працівники залишались там в заручниках більше 20 днів. Міський голова Славутича Юрій Фомічев заявив, що їх вдалось замінити частково, передає 24 канал.

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Ми знайшли добровольців і вони справжні герої, як і ті, що були в заручниках. Але це вже свідоме рішення людей поїхати працювати на Чорнобильську АЕС, розуміючи, що це може бути надовго,

– сказав він.

За словами мера, з окупантами ведуть діалог, щоб робити ротацію частіше.

"Хотіли б, щоб це було не раз на 20 днів, а вдвічі менше, а може й частіше. Про повноцінне відновлення системи роботи заміни персоналу поки не мовиться. Але про частішу ротацію перемовини тривають",– повідомив Фомічев.

Він також запевнив, що з тими, хто там перебуває, зв'язок є, хоч і лише по стаціонарних телефонах. Періодично з ними зв'язуються і знають їхній стан, забезпечення. Добровольці, як і їхні попередні колеги, харчуються. На станції є запас наших продуктів, які були там ще до захоплення.

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