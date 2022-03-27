Все работники оставались там в заложниках больше 20 дней. Мэр Славутича Юрий Фомичев заявил, что их удалось заменить частично, передает 24 канал.

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Мы нашли добровольцев и они настоящие герои, как и те, кто был в заложниках. Но это уже сознательное решение людей поехать на Чернобыльскую АЭС, понимая, что это может быть надолго,

– сказал он.

По словам мэра, с оккупантами ведут диалог, чтобы делать ротацию чаще.

"Хотели бы, чтобы это было не раз в 20 дней, а вдвое меньше, а может и чаще. О полноценном возобновлении системы работы замены персонала пока не говорится. Но о более частой ротации переговоры продолжаются", – сообщил Фомичев.

Он также заверил, что с находящимися там связь есть, хотя и только по стационарным телефонам. Периодически с ними связываются и знают их состояние, обеспечение. Добровольцы, как и их предыдущие коллеги, едят. На станции есть запас наших продуктов, которые были там до захвата.

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