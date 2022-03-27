В Славутиче, в котором находятся российские оккупанты, объявили о проведении гуманитарных коридоров для местных жителей. Эта информация не является официальной – 27 марта в Киевской области не запланировано ни одного зеленого коридора.
Важно На 27 марта согласовано лишь 2 гуманитарных коридора
Кулеба попросил всех жителей Киевщины и, в частности, Славутича отнестись к этому ответственно и не приобщаться к сомнительным эвакуационным рейсам.
Объявления об эвакуации на сайте городского совета Славутича / Скриншот 24 канала
Призываем приобщаться только к официальным зеленым коридорам! Мы продолжим эвакуацию населения, когда это будет безопасно!
– сообщил Кулеба.
27 марта эвакуация в Киевской области не происходит / Фото Алексей Кулеба
Выезжая без официально согласованных гумкоридоров или садясь в неизвестные автобусы, вы можете оказаться в опасности – получить травмы в пути от оккупантов или быть незаконно депортированным.
Россияне оккупировали Славутич
- 26 марта российские оккупанты вошли в Славутич, оккупировали городскую больницу и похитили мэра города.
- Местные жители вышли на протесты против захватчиков. На митинг пришло несколько тысяч человек.
- Во время митинга оккупанты начали стрелять по людям и бросать светошумовые гранаты. В результате обстрелов погиб 1 человек, не менее 2 пострадали.
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