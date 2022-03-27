В Славутиче, в котором находятся российские оккупанты, объявили о проведении гуманитарных коридоров для местных жителей. Эта информация не является официальной – 27 марта в Киевской области не запланировано ни одного зеленого коридора.

Важно На 27 марта согласовано лишь 2 гуманитарных коридора

Кулеба попросил всех жителей Киевщины и, в частности, Славутича отнестись к этому ответственно и не приобщаться к сомнительным эвакуационным рейсам.

Объявления об эвакуации на сайте городского совета Славутича / Скриншот 24 канала

Призываем приобщаться только к официальным зеленым коридорам! Мы продолжим эвакуацию населения, когда это будет безопасно!

– сообщил Кулеба.

27 марта эвакуация в Киевской области не происходит / Фото Алексей Кулеба

Выезжая без официально согласованных гумкоридоров или садясь в неизвестные автобусы, вы можете оказаться в опасности – получить травмы в пути от оккупантов или быть незаконно депортированным.

Россияне оккупировали Славутич

26 марта российские оккупанты вошли в Славутич, оккупировали городскую больницу и похитили мэра города.

Местные жители вышли на протесты против захватчиков. На митинг пришло несколько тысяч человек.

Во время митинга оккупанты начали стрелять по людям и бросать светошумовые гранаты. В результате обстрелов погиб 1 человек, не менее 2 пострадали.