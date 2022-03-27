Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

Важно От 20 до 30 тысяч мариупольцев принудительно депортировали в Россию, – мэр города Бойченко

Эвакуационные коридоры

Донецкая область

Из Мариуполя в Запорожье – на собственном транспорте. Из Бердянска в Запорожье согласована эвакуация на автобусах: Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.

Место собраний – Мелитопольское шоссе, 27, возле городского спорткомплекса. Из Запорожья уже отправляются 15 автобусов. Время их прибытия будет зависеть от скорости прохождения блокпостов оккупантов. На улице Мелитопольское шоссе 87Б для мариупольцев есть бесплатная дозаправка.

Номера телефонов гуманитарных штабов помощи мариупольцам:

в Бердянске – 3-62-76; 3-52-52; (097) 551-59-17; (050) 439-75-29;

в Запорожье – (095) 220-41-11; (067) 220-41-12;

общий номер: (0800) 503-508.

Луганская область

Рубежное – Бахмут. Эвакуация будет проходить по улицам: Киевская, Школьная, Харьковская, Солнечная, Славянская, Хлебозаводская, Шевченко, Сосюра и в районе железнодорожного вокзала.

Также будут пытаться достать наших людей из хранилища под развалинами хлебзавода и из хранилища школы №5.

Смотрите утренний брифинг Ирины Верещук: