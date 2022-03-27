Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.
Важливо Від 20 до 30 тисяч маріупольців примусово депортували в Росію, – мер міста Бойченко
Евакуаційні коридори
Донеччина
- З Маріуполя до Запоріжжя – на власному транспорті. З Бердянська до Запоріжжя погоджено евакуацію на автобусах: Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя.
Місце зборів – Мелітопольське шосе, 27, біля міського спорткомплексу. Із Запоріжжя вже відправляються 15 автобусів. Час їх прибуття залежатиме від швидкості проходження блокпостів окупантів. На вулиці Мелітопольске шосе 87Б для маріупольців є безкоштовна дозаправка.
Номери телефонів гуманітарних штабів допомоги маріупольцям:
- у Бердянську – 3-62-76; 3-52-52; (097) 551-59-17; (050) 439-75-29;
- у Запоріжжі – (095) 220-41-11; (067) 220-41-12;
- загальний номер: (0800) 503-508.
Луганщина
- Рубіжне – Бахмут. Евакуація проходитиме по вулицях: Київська, Шкільна, Харківська, Сонячна, Слов'янська, Хлібозаводська, Шевченка, Сосюра та в районі залізничного вокзалу.
Також намагатимуться дістати наших людей зі сховища під розвалинами хлібзаводу та зі сховища школи №5.
Дивіться ранковий брифінг Ірини Верещук: