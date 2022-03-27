Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

Важливо Від 20 до 30 тисяч маріупольців примусово депортували в Росію, – мер міста Бойченко

Евакуаційні коридори

Донеччина

З Маріуполя до Запоріжжя – на власному транспорті. З Бердянська до Запоріжжя погоджено евакуацію на автобусах: Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя.

Місце зборів – Мелітопольське шосе, 27, біля міського спорткомплексу. Із Запоріжжя вже відправляються 15 автобусів. Час їх прибуття залежатиме від швидкості проходження блокпостів окупантів. На вулиці Мелітопольске шосе 87Б для маріупольців є безкоштовна дозаправка.

Номери телефонів гуманітарних штабів допомоги маріупольцям:

у Бердянську – 3-62-76; 3-52-52; (097) 551-59-17; (050) 439-75-29;

у Запоріжжі – (095) 220-41-11; (067) 220-41-12;

загальний номер: (0800) 503-508.

Луганщина

Рубіжне – Бахмут. Евакуація проходитиме по вулицях: Київська, Шкільна, Харківська, Сонячна, Слов'янська, Хлібозаводська, Шевченка, Сосюра та в районі залізничного вокзалу.

Також намагатимуться дістати наших людей зі сховища під розвалинами хлібзаводу та зі сховища школи №5.

Дивіться ранковий брифінг Ірини Верещук: