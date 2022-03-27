У Славутичі, в якому перебувають російські окупанти, оголосили про проведення гуманітарних коридорів для місцевих мешканців. Ця інформація не є офіційною – 27 березня у Київській області не заплановано жодного "зеленого коридору".
Важливо На 27 березня погоджено лише 2 гуманітарні коридори
Кулеба попросив усіх мешканців Київщини і зокрема Славутича поставитися до цього відповідально та не долучатися до сумнівних евакуаційних рейсів.
Оголошення про евакуацію на сайті Славутицької міської ради / Скриншот 24 каналу
Закликаємо долучатися тільки до офіційних зелених коридорів! Ми продовжимо евакуацію населення, коли це буде безпечно!
– повідомив Кулеба.
27 березня евакуація на Київщині не відбувається / Фото Олексій Кулеба
Виїжджаючи без офіційно узгоджених гумкоридорів або сідаючи у невідомі автобуси, ви можете опинитися в небезпеці – отримати травми від обстрілів окупантів в дорозі чи бути незаконно депортованим.
Росіяни окупували Славутич
- 26 березня російські окупанти увійшли до Славутича та окупували міську лікарню та викрали мера міста.
- Місцеві мешканці вийшли на протести проти загарбників. На мітинг прийшло кілька тисяч людей.
- Під час мітингу окупанти почали стріляти по людях та кидати світлошумові гранати. Внаслідок обстрілів загинула 1 людина, щонайменш 2 постраждало.
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