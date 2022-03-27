У Славутичі, в якому перебувають російські окупанти, оголосили про проведення гуманітарних коридорів для місцевих мешканців. Ця інформація не є офіційною – 27 березня у Київській області не заплановано жодного "зеленого коридору".

Важливо На 27 березня погоджено лише 2 гуманітарні коридори

Кулеба попросив усіх мешканців Київщини і зокрема Славутича поставитися до цього відповідально та не долучатися до сумнівних евакуаційних рейсів.

Оголошення про евакуацію на сайті Славутицької міської ради / Скриншот 24 каналу

Закликаємо долучатися тільки до офіційних зелених коридорів! Ми продовжимо евакуацію населення, коли це буде безпечно!

– повідомив Кулеба.

27 березня евакуація на Київщині не відбувається / Фото Олексій Кулеба

Виїжджаючи без офіційно узгоджених гумкоридорів або сідаючи у невідомі автобуси, ви можете опинитися в небезпеці – отримати травми від обстрілів окупантів в дорозі чи бути незаконно депортованим.

Росіяни окупували Славутич

26 березня російські окупанти увійшли до Славутича та окупували міську лікарню та викрали мера міста.

Місцеві мешканці вийшли на протести проти загарбників. На мітинг прийшло кілька тисяч людей.

Під час мітингу окупанти почали стріляти по людях та кидати світлошумові гранати. Внаслідок обстрілів загинула 1 людина, щонайменш 2 постраждало.

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