Провели ремонт електророзподільчої станції на сусідній теплоелектростанції. Відтак резервна лінія 150 кВ знову доступна для ЗАЕС. До слова, пошкодили її ворожі обстріли.

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Резервні лінії електропостачання відновлені

У МАГАТЕ повідомили, що всі 3 резервні лінії електропостачання відновлено.

Лінія 750/330 кВ забезпечує ЗАЕС зовнішньою електроенергією. Вона потрібна для охолодження та інших важливих функцій безпеки.

Лінії 330 кВ та 150 кВ перебувають у резерві.

Усі 6 реакторів ЗАЕС перебувають у стані холодної зупинки. Однак їм потрібна електроенергія для підтримки необхідних функцій безпеки.

Ситуація з ядерною безпекою – нестабільна

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відзначив, що ситуація з ядерною безпекою та охороною на станції – нестабільна. Останніми днями не було обстрілів біля станції, але вони все одно відбуваються на ширшій території.

Крім того, 4 основні зовнішні лінії електропередач ЗАЕС не працюють.