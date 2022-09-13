У Головному управлінні розвідки МО України заявили: росія може здійснити чергову провокацію на ЗАЕС. Через день після цього дмітрій пєсков цинічно повідомив, що росія не збирається виводити своїх окупантів з її території. Заяву пєскова поширили росЗМІ, повідомляє 24 канал.

Зауважте Розвідка має інформацією про те, що відбувається на ЗАЕС: окупантам не уникнути відповідальності

Тим часом Рафаель Гроссі – гендиректор МАГАТЕ – заявив, що почалися консультації про створення безпечної зони на ЗАЕС.

Окрім того, він наголосив: окупанти мають залишити територію ЗАЕС.

Росія вже застосувала всі види тероризму

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 12 вересня заявив, що росія вже застосувала усі види тероризму, які тільки існують.

Просто погляньте, що собі дозволяє росія. Жоден інший терорист не робив цього ніколи в історії – стільки всього одночасно. Радіаційний терор на Запорізькій атомній станції. Енергетичний терор. Мешканці багатьох країн світу страждають через болісне зростання цін на енергоресурси – на електрику, на тепло,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що росія робить усе це свідомо.

Зауважте – росіяни вночі зупинили ЗАЕС: дивіться відео