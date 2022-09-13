В Главном управлении разведки МО Украины заявили: россия может совершить очередную провокацию на ЗАЭС. Через день после этого дмитрий песков цинично сообщил, что россия не собирается выводить оккупантов из ее территории. Заявление пескова распространили росСМИ, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Разведка располагает информацией, что происходит на ЗАЭС: оккупантам не избежать ответственности

Между тем Рафаэль Гросси – гендиректор МАГАТЭ – заявил, что начались консультации по созданию безопасной зоны на ЗАЭС.

Кроме того, он подчеркнул: оккупанты должны покинуть территорию ЗАЭС.

Россия уже применила все виды терроризма

Владимир Зеленский в вечернем обращении 12 сентября заявил, что россия уже применила все существующие виды терроризма.

Просто взгляните, что себе позволяет россия. Никакой другой террорист не делал этого никогда в истории – столько всего одновременно. Радиационный террор на Запорожской атомной станции. Энергетический террор. Жители многих стран мира страдают из-за болезненного роста цен на энергоресурсы – электричество, тепло,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что россия делает все это сознательно.

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