Это свидетельствует о том, что давления на россию сейчас недостаточно. Об этом в своем традиционном вечернем обращении сказал Владимир Зеленский.

Важно Ракетный удар по ТЭЦ: все, что известно о теракте, жертвах и восстановлении света

Что должен сделать мир, чтобы остановить российский террор

Украинский лидер спросил, почему самый большой источник террора в мире – россия – до сих пор может вести эту войну? По его словам, на это есть только одна причина – недостаточно давления и реагирования на террор.

Просто взгляните, что себе позволяет россия. Никакой другой террорист не делал этого никогда в истории – столько всего одновременно. Радиационный террор на Запорожской атомной станции. Энергетический террор. Жители многих стран мира страдают из-за болезненного роста цен на энергоресурсы – на электричество, на тепло. Россия делает это осознанно,

– подчеркнул Зеленский.

Страна-агрессор сознательно дестабилизирует рынок газа в Европе, ограничивает своими ударами украинскую способность экспортировать электричество.

Важная деталь! Экспорт электричества из Украины мог бы снять остроту энергетического кризиса в Европе так же, как экспорт нашей пищи снимает остроту продовольственного кризиса в мире. Поэтому россии это не выгодно.

Зеленский подчеркнул, что террор голодом – это циничная и абсолютно просчитанная тактика россии. И она направлена ​​не просто против бедных стран, а именно против регионов мира, из которых в Европу могут хлынуть новые потоки беженцев. Острый миграционный кризис в Европе – вот на что рассчитывает государство-террорист.

Удар по ТЭЦ – это признак отчаяния россии

11 и 12 сентября российская армия нанесла удары по украинской энергетической инфраструктуре. Сотни тысяч украинцев остались без электричества. Российские ракеты попали именно в те объекты, которые вообще не имеют никакого отношения к инфраструктуре Вооруженных сил Украины.

Это признак отчаяния тех, кто придумал эту войну. Так они реагируют на разгром российских сил в Харьковской области. Они ничего не могут поделать с нашими героями на поле боя, и поэтому россия направляет свои подлые удары против гражданской инфраструктуры,

– объяснил Зеленский.

Кроме того, россия пытается помешать нам направить возможности Украины так, чтобы стабилизировать ситуацию в Европе. Ведь наш экспорт электричества – это то, чего россия сейчас очень боится. Потому что мы можем сломать российские планы по опустошению карманов европейцев этой зимой из-за безумных энергетических цен.

Как сказал Зеленский, для того чтобы преодолеть российский террор, нужно:

признать россию государством-террористом,

усилить санкции – нужен восьмой санкционный пакет ЕС,

увеличить помощь Украине,

прежде всего ускорить предоставление систем ПВО.

Как в Украине будут реагировать на подобные проявления террора

Владимир Зеленский поблагодарил всех спасателей, боровшихся с последствиями российских ракетных ударов по энергетическим объектам. Он также рассказал, что в Украине будет создан координационный штаб для быстрого реагирования на все подобные проявления российского террора. Также правительство выделит средства на восстановление поврежденных объектов и помощь деоккупированным территориям.

С первых чисел сентября и до сегодня наши воины уже освободили более 6 тысяч квадратных километров территории Украины – на Востоке и на Юге. Движение наших войск продолжается. Отдельную благодарность президент выразил:

57-й отдельной мотопехотной бригаде, которая возобновилась после тяжелых боев на Востоке и очень смело, уверенно продвигается вперед на южном направлении;

59-й отдельной мотопехотной бригаде за неуклонное движение вперед несмотря ни на что – несмотря на особенности открытой местности, несмотря на артиллерию оккупантов;

128-й отдельной горно-штурмовой бригаде за освобождение нескольких населенных пунктов и очень эффективные действия по нейтрализации активности врага.

Отдельно хочу сегодня поблагодарить наших зенитчиков. Вчера мы все видели последствия российских ударов. Но большинство ракет удалось сбить. 7 ракет сбили воины 138-й Днепровской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Восток" и 2 ракеты сбили защитники неба 96-й Киевской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Центр",

– констатировал Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского 12 сентября: смотрите видео