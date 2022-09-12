Це свідчить про те, що тиску на росію зараз недостатньо. Про це у своєму традиційному вечірньому зверненні сказав Володимир Зеленський.

Важливо Ракетний удар по ТЕЦ: усе, що відомо про теракт, жертви та відновлення світла

Що має зробити світ, аби зупинити російський терор

Український лідер запитав, чому найбільше джерело терору у світі – росія – ще досі може вести цю війну? За його словами, на це є тільки одна причина – недостатньо тиску та реагування на терор.

Просто погляньте, що собі дозволяє Росія. Жоден інший терорист не робив цього ніколи в історії – стільки всього одночасно. Радіаційний терор на Запорізькій атомній станції. Енергетичний терор. Мешканці багатьох країн світу страждають через болісне зростання цін на енергоресурси – на електрику, на тепло. Росія робить це свідомо,

– підкреслив Зеленський.

Країна-агресорка свідомо дестабілізує ринок газу у Європі, обмежує своїми ударами українську здатність експортувати електрику.

Важлива деталь! Експорт електрики з України міг би зняти гостроту енергетичної кризи у Європі так само як експорт нашого продовольства знімає гостроту продовольчої кризи у світі. Тому росії це не вигідно.

Зеленський наголосив, що терор голодом – це цинічна й абсолютно прорахована тактика росії. І вона спрямована не просто проти бідних країн, а саме проти тих регіонів світу, із яких у Європу можуть хлинути нові потоки біженців. Гостра міграційна криза у Європі – ось на що розраховує держава-терорист.

Удар по ТЕЦ – це ознака відчаю росії

11 та 12 вересня російська армія завдала ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Сотні тисяч українців залишилися без електрики. Російські ракети влучили саме в ті об'єкти, які взагалі не мають жодного стосунку до інфраструктури Збройних Сил України.

Це ознака відчаю тих, хто придумав цю війну. Так вони реагують на розгром російських сил у Харківській області. Вони нічого не можуть зробити з нашими героями на полі бою, і тому росія спрямовує свої підлі удари проти цивільної інфраструктури,

– пояснив Зеленський.

Крім того, росія намагається завадити нам спрямувати можливості України так, щоб стабілізувати ситуацію у Європі. Адже наш експорт електрики – це те, чого росія зараз дуже боїться. Бо ми можемо зламати російські плани зі спустошення кишень європейців цієї зими через шалені енергетичні ціни.

Як сказав Зеленський, для того, щоб подолати російський терор, потрібно:

визнати росію державою-терористом,

посилити санкції – потрібен восьмий санкційний пакет ЄС,

збільшити допомогу Україні,

передусім прискорити надання систем ППО.

Як в Україні реагуватимуть на подібні прояви терору

Володимир Зеленський подякував всім рятувальникам, які боролися з наслідками російських ракетних ударів по енергетичних об’єктах. Він також розповів, що в Україні утворять координаційний штаб для швидкого реагування на всі подібні прояви російського терору. Також уряд виділить кошти на відновлення пошкоджених об'єктів і для допомоги деокупованим територіям.

З перших чисел вересня й до сьогодні наші воїни вже звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів території України – на Сході й на Півдні. Рух наших військ триває. Окрему подяку президент висловив:

57-й окремій мотопіхотній бригаді, яка відновилася після важких боїв на Сході й дуже сміливо, дуже впевнено просувається вперед на південному напрямку;

59-й окремій мотопіхотній бригаді за неухильний рух вперед попри все – попри особливості відкритої місцевості, попри артилерію окупантів;

128-ї окремої гірсько-штурмової бригади за звільнення кількох населених пунктів і дуже ефективні дії з нейтралізації активності ворога.

Окремо хочу сьогодні подякувати сьогодні нашим зенітникам. Учора всі ми бачили наслідки російських ударів. Але більшість ракет вдалося збити. 7 ракет збили воїни 138-ї Дніпровської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Схід" і 2 ракети збили захисники неба 96-ї Київської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Центр",

– констатував Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського 12 вересня: дивіться відео