На цей теракт майже одразу відреагував президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що росіяни передусім хотіли залишити людей без води та світла. Станом на 23 годину вже почали відновлювати мережі.

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Коли почало зникати світло

Повітряну тривогу на більшості території України оголосили близько приблизно о 19 годині. Приблизно через годину після цього в низці телеграм-каналів повідомили про перебої чи повну відсутність світла в кількох областях.

В яких областях зникло електропостачання:

Полтавській;

Харківській;

Донецькій;

Сумській;

Дніпропетровській.

Коли повідомили про удар по ТЕЦ

Мер Харкова Ігор Терехов о 20:37 написав, що росіяни завдали удару по інфраструктурному об'єкту міста. Він зазначив, що в деяких районах зникло не лише світло, а й водопостачання. Також виникла затримка руху потягів.

Удар по критичній інфраструктурі обласного центру також підтвердив і голова ОВА Олег Синєгубов. А невдовзі радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк написав, що одним із атакованих об'єктів була Харківська теплова електростанція.

Заступник начальника ДСНС Харківщини Анатолій Торяник розповів детальніше про удар Суспільному. Він зазначив, що вже відомо про одного загиблого. Проте також рятувальники намагаються знайти ще одну людину. Тому жертв, на жаль, може стати більше.

Рятувальники гасять пожежу на ТЕЦ у Харкові / Фото ДСНС

Що відомо про відновлення мереж

У НЕК "Укренерго" повідомили о 21:30, що постраждали об'єкти магістральних електромереж в північно-східному регіоні країни. Фахівці одразу почали працювати над усуненням проблем, які виникли.

Споживачі в районах, де зникло енергопостачання, за можливості переводяться на живлення від резервних ліній електропередачі,

– сказали в Національній енергетичній компанії.

Проте зазначили, що відновлювати мережі будуть лише після завершення роботи вогнеборців. "Всі ремонти виконуватимуться в найкоротший термін, щоб якомога раніше відновити надійність енергопостачання споживачів постраждалих від обстрілів районів", – підсумували в повідомленні.

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