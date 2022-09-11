Про це повідомили місцеві посадовці, ЗМІ та представник Офісу Президента. Мовиться про наслідки вечірніх обстрілів на Харківщині, Полтавщині, Сумщині та Дніпропетровщині.

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Яка ситуація в Полтаві та Богодухові

Голова міськради Полтави Олександр Мамай повідомив, що електропостачання в громаді частково відновили о 21:39. Він закликав жителів міста бути обережними та перед вмиканням електроприладів переконатися в їхній справності.

Про те, що відбувається в Богодухові на Харківщині, розповів Суспільному секретар міськради Рамаз Гамбарашвілі. Він зазначив, що в громаді почала з'являтися електроенергія приблизно о пів на 10 годину вечора. Проте теж сказав, що обстрілів на території громади не було.

На Харківщині йдуть роботи з відновлення. Зокрема, глава ОВА Олег Синєгубов зазначив, що Зміїв та Лозова вже з електрикою.

Електропостачання у кількох регіонах відновили

Про ситуацію на Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині написав заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко. Він вказав, що там відновили електропостачання вже на 100%. Щоправда, на Полтавщині енергетики продовжують стабілізувати рівень напруги.

У ДТЕК теж підтвердили, що всі користувачі Дніпропетровської області вже мають світло.

Тимошенко додав, що у Сумській та Полтавській областях також відновили і водопостачання.

Ремонтувати мережі почнуть, як тільки загасять пожежі

В "Укренерго" зазначили, що споживачі в районах, де зникло енергопостачання, переводяться на живлення від резервних ліній електропередачі. Ремонти розпочнуть, як тільки ліквідують пожежі, що виникли внаслідок ударів.

Запевнили, що всі ремонти виконуватимуть в найкоротші терміни.

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