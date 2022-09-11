Такі слова Володимир Зеленський написав пізно ввечері 11 вересня. Це трапилось після того, як російські окупанти вдарили двома ракетами у Харківську ТЕЦ-5.

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Зеленський прокоментував удар росії по ТЕЦ

Без газу чи без вас? Без вас. Без світла чи без вас? Без вас. Без води чи без вас? Без вас. Без їжі чи без вас? Без вас. Холод, голод, темрява й спрага – для нас не так страшно й смертельно, як ваші "дружба й братерство",

– сказав президент України.

Володимир Зеленський також додав, що навіть крізь непроглядну темряву Україна й цивілізований світ чітко бачать ці терористичні акти. Також президент уточнив, що це:

навмисні й цинічні ракетні удари по цивільній критичній інфраструктурі;

жодних військових об'єктів там не було;

ворог знеструмив Харківську та Донецьку області. Часткові проблеми з живленням у Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській областях.

"Ви досі думаєте, що ми "адін народ"? Ви досі думаєте, що зможете нас налякати, зламати, схилити до поступок? Ви справді так нічого й не зрозуміли? Не зрозуміли, хто ми? За що ми? Про що ми?", – поставив риторичні питання Володимир Зеленський.

Він також додав, що російські терористи залишаються терористами і б'ють по критичній інфраструктурі. Адже у них була мета – залишити людей без світла й тепла.

Володимир Зеленський показав пожежу, яку спричинили окупанти: дивіться відео

Атака росіян по ТЕЦ: що відомо

Орієнтовно о 19 годині 11 вересня почалась всеукраїнська тривога. Після цього світло зникло на Харківщині, Полтавщині, Сумщині та в інших областях.

Також почули вибухи в Дніпрі, Кременчуці та Павлограді. У Харкові місцеві жителі побачили дуже яскравий спалах, після якого в кількох областях зникло світло. Потім там почалася потужна пожежа.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що росіяни вдарили по критичній інфраструктурі міста та області. Тому в деяких населених пунктах зникло світло та вода.

Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що росіяни влучили двома ракетами у Харківську ТЕЦ-5. Він сказав, що така боягузлива "відповідь" за втечу власної армії з поля бою.

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