Такие слова Владимир Зеленский написал поздно вечером 11 сентября. Это произошло после того, как российские оккупанты ударили двумя ракетами по Харьковской ТЭЦ-5.

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Зеленский прокомментировал удар россии по ТЭЦ

Без газа или без вас? Без вас. Без света или без вас? Без вас. Без воды или без вас? Без вас. Без еды или без вас? Без вас. Холод, голод, тьма и жажда – для нас не так страшны и смертельны, как ваши "дружба и братство",

– сказал президент Украины.

Владимир Зеленский также добавил, что даже сквозь непроглядную тьму Украина и цивилизованный мир отчетливо видят эти террористические акты. Также президент уточнил, что это:

преднамеренные и циничные ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре;

никаких военных объектов там не было;

враг обесточил Харьковскую и Донецкую области. Частичные проблемы с электроснабжением в Запорожской, Днепропетровской, Сумской областях.

"Вы до сих пор думаете, что мы "один народ"? Вы до сих пор думаете, что сможете нас испугать, сломать, склонить к уступкам? Вы действительно так ничего и не поняли? Не поняли, кто мы? За что мы? О чем мы?", – задал риторические вопросы Владимир Зеленский.

Он также добавил, что российские террористы остаются террористами и бьют по критической инфраструктуре. Ведь у них была цель – оставить людей без света и тепла.

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Атака россиян по ТЭЦ: что известно

Ориентировочно в 19:00 11 сентября началась всеукраинская тревога. После этого свет исчез на Харьковщине, Полтавщине, Сумщине и других областях.

Также услышали взрывы в Днепре, Кременчуге и Павлограде. В Харькове местные жители увидели очень яркую вспышку, после которой в нескольких областях исчез свет. Затем там начался мощный пожар.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что россияне ударили по критической инфраструктуре города и области. Поэтому в некоторых населенных пунктах исчезли свет и вода.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что россияне попали двумя ракетами в Харьковскую ТЭЦ-5. Он сказал, что такой трусливый "ответ" за бегство собственной армии с поля боя.

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