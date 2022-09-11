Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. У багатьох районах міста зникли вода та світло.

До теми У кількох областях зникло світло: окупанти вдарили по критичній інфраструктурі

"Удар по інфраструктурному об'єкту Харкова. Через це у багатьох районах міста зникло світло. З цієї ж причини немає води – не працюють насоси", – написав Терехов.

Служби працюють над усуненням проблем

За словами мера Харкова, це підла та цинічна помста російського агресора за успіхи нашої армії на фронті. Терехов закликав людей зберігати спокій.

Наші спеціалісти та комунальники вже працюють над усуненням тих ушкоджень, що місту завдав наш ворог. Агресор підлий, він із самого початку був націлений на знищення нас, як нації. Але ми переможемо. Доведено ЗСУ,

– сказав мер.

Виникли пожежі

Удар по місту та області підтвердив і очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, на місцях влучань працюють рятувальники.

"У деяких населених пунктах немає електро- та водопостачання. На місцях влучань виникли пожежі, рятувальники Обласного управління ДСНС локалізовують загорання. Усі профільні служби працюють на місцях та усувають пошкодження", – написав Синєгубов.

Суспільне повідомило, що у Богодухівській громаді з'явилася електроенергія. Це підтвердив секретар міськради Рамаз Гамбарашвілі. Він розповів, що електрики не було приблизно годину.

Затримка поїздів

Укрзалізниця повідомила, що через обстріли на Слобожанщині затримається низка поїздів з або до Харкова, Сум, Полтави. Проте жоден з рейсів не скасували, рух продовжується.

На вокзалах Харкова та інших тимчасово знеструмлених міст організовано безпечну висадку та посадку пасажирів. Також пасажирам буде дозволено залишитися на території вокзалів протягом комендантської години,

– написали в Укрзалізниці.

Станом на 21:00 затримаються такі потяги:

№1 Харків – Івано-Франківськ. Орієнтовна затримка 45 хвилин;

№786 Київ – Шостка. Затримка 40 хвилин (електропостачання відновлено, поїзд йде далі);

№164 Харків – Київ (час відправлення 21:16);

№7 Харків – Одеса (час відправлення 21:43).

"Просимо пасажирів зберігати спокій, довеземо всіх, як завжди. Залізно", – запевнили в Укрзалізниці.