Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Во многих районах города исчезли вода и свет.

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"Удар по инфраструктурному объекту Харькова. Поэтому во многих районах города исчез свет. По этой же причине нет воды – не работают насосы", – написал Терехов.

Службы работают над устранением проблем

По словам мера Харькова, это подлая и циничная месть российского агрессора за успехи нашей армии на фронте. Терехов призвал людей сохранять спокойствие.

Наши специалисты и коммунальщики уже работают над устранением тех повреждений, которые городу нанес наш враг. Агрессор подлый, он с самого начала был нацелен на уничтожение нас, как нации. Но мы победим. Доказано ВСУ,

– сказал мэр.

Возникли пожары

Удар по городу и области подтвердил и глава областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, на местах попаданий работают спасатели.

"В некоторых населенных пунктах нет электро- и водоснабжения. На местах попаданий возникли пожары, спасатели Областного управления ГСЧС локализуют возгорание. Все профильные службы работают на местах и ​​устраняют повреждения", – написал Синегубов.

Суспильне сообщило, что в Богодуховской общине появилась электроэнергия. Это подтвердил секретарь горсовета Рамаз Гамбарашвили. Он рассказал, что электричества не было около часа.

Задержка поездов

Укрзализныця сообщила, что из-за обстрелов на Слобожанщине задержится ряд поездов из или в Харьков, Сумы, Полтаву. Однако ни один из рейсов не был отменен, движение продолжается.

На вокзалах Харькова и других временно обесточенных городов организована безопасная высадка и посадка пассажиров. Также пассажирам будет позволено остаться на территории вокзалов в течение комендантского часа,

– написали в Укрзализныце.

По состоянию на 21:00 задержатся следующие поезда:

№1 Харьков – Ивано-Франковск. Ориентировочная задержка 45 минут;

№786 Киев – Шостка. Задержка 40 минут (электроснабжение возобновлено, поезд идет дальше);

№164 Харьков – Киев (время отправления 21:16);

№7 Харьков – Одесса (время отправления 21:43).

"Просим пассажиров сохранять спокойствие, довезем всех, как всегда. Железно", – заверили в Укрзализныце.

Другие обстрелы

Вечером 11 сентября россияне обстреляли Полтавскую область. В Кременчугском районе силы ПВО сбили ракету. Об этом в 19:58 сообщил руководитель ОВА Дмитрий Лунин.

В Днепропетровской области захватчики ударили по объекту инфраструктуры возле Павлограда. Часть территорий осталась без света. На месте попадания работают аварийные бригады. Пока нет угрозы для местных жителей.

В целом о перебоях со светом сообщили в следующих областях: Полтавской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской.

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