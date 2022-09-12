Відповідну інформацію повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр ввечері 12 вересня. Ще буквально 11 вересня в американському Інституті вивчення війни говорили про 3 тисячі звільнених квадратних кілометрів.

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ЗСУ деокупували декілька тисяч квадратних кілометрів

Майже 6 тисяч квадратних кілометрів,

– лаконічно написала Маляр.

Варто зазначити, що українці відразу почали радіти в коментарях з успіхів Збройних Сил України. Вони написали:

"своєї, рідної, наймилішої;

молодці! Слава ЗСУ! Смерть ворогам!";

Ваші подібні дописи не можуть не тішити! Слава ЗСУ, з Божою поміччю!".

Зеленський 10 вересня повідомив про 2 тисячі звільнених кілометрів

Володимир Зеленський 10 вересня розповів, що наші захисники та захисниці ціною неймовірних зусиль лише за першу декаду вересня наші звільнили 2 тисячі кілометрів української землі.

Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє, – показує спину. І, зрештою, це непоганий вибір для них – втікати,

– наголосив Зеленський.

Також Володимир Зеленський звернувся й до окупантів та сказав, що ті, хто боїться повертатися до росії, можуть здатися у полон. Адже Україна гарантує їм дотримання прав відповідно до Женевської конвенції.

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Росія призупинила відправку підрозділів в Україну

Військове командування росії призупиняє відправку нових, вже сформованих, підрозділів на територію України,

– повідомили в Генштабі ЗСУ.

Також там зазначили, що станом на 12 вересня поточна ситуація на театрі бойових дій і недовіра до вищого командування змусила велику кількість добровольців відмовитись від перспективи йти на війну.

Ба більше, Генеральний штаб Збройних Сил України пояснив, що:

на ситуацію впливає інформація про дійсну кількість загиблих, при цьому не враховуються втрати з приватних військових компаній та мобілізованих з тимчасово окупованих територій;

ситуація погіршується через загальне ставлення до власних поранених. Зокрема, у російських шпиталях свідомо спрощують діагнози та характер бойових травм, не дають час на реабілітацію, щоб швидше повернути росіян на війну.

Ба більше, у росії через успішний наступ ЗСУ вже "полетіли голови" російського командування. Зокрема, українська розвідка розповіла, що командувача військ західного округу росії романа берднікова зняли з посади.

Після серії поразок від українських Сил Оборони, вчергове змінено командування західного угруповання збройних сил росії,

– повідомила наша розвідка.

Він пробув на посаді всього з 26 серпня – тобто 15 днів. Цим встановив рекорд свого попередника андрія сичова, який протримався 3 тижні.

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