Відповідну інформацію повідомив Генеральний штаб ЗСУ станом на вечір 11 вересня. Страх у ворогів виник через успішний наступ ЗСУ на Харківщині.

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Вороги масово тікають з награбованим на крадених авто

В результаті успішного контрнаступу наших військ на Харківському напрямку російські війська гарячково покидають свої позиції та тікають з награбованим вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію росії,

– повідомили в Генштабі.

Там пояснили, як тікають вороги. Зокрема,:

орієнтовно 150 російських загарбників виїхали колоною з Борщової та Артемівки Харківської області на двох автобусах, одній вантажівці та на 19 викрадених легкових автомобілях;

така ж ситуація спостерігається і в місті Сватове Луганської області: росіяни похапцем залишили населений пункт на 4 вантажних автомобілях "Камаз", 20 броньованих машинах "Тигр". Окрім того, вороги вкрали понад 20 легкових автомобілів місцевих жителів.

Окупанти подекуди втекли на Херсонщині

У Генеральному штабі ЗСУ також додали, що триває звільнення населених пунктів від російських загарбників.

В Херсонській області окупанти також відійшли зі своїх позицій в деяких населених пунктах,

– повідомив Генштаб.

Ба більше, через великі втрати у живій силі російські загарбники вигнали всіх місцевих жителів з Центральної міської лікарні у Новій Каховці та використовують її для своїх військових.

Варто пригадати, що наші військові вже на кордоні Харківської області. Зокрема, вони зайшли у Козачу Лопань і Дворічну.

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