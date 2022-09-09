Втім, зазвичай до офіційних повідомлень у соцмережах вже наперед розповідають про звільнення того чи іншого населеного пункту. Про офіційно та неофіційно звільнені від окупантів міста та села 24 канал розповідає у матеріалі.

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Генштаб та Зеленський підтвердили звільнення

Генштаб заявив, що загальна площа звільнених територій – 700 кілометрів квадратних. Зокрема, на Харківщині звільнили понад 20 населених пунктів.

Президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що ЗСУ звільнили місто Балаклію. Він опублікував відео, де наші воїни здіймають синьо-жовтий стяг.

Звільнена Балаклія: дивіться відео

Уже 9 вересня Національна гвардія підтвердила, що вдалось звільнити село Волохів Яр на Харківщині. Про це раніше повідомляли у мережі, але точних даних не було.

ЗСУ піднімають прапор над селом: дивіться відео

Офіційно підтверджували в Генштабі й те, що на Донеччині вдалось звільнити село Озерне. Цю новину розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Це село розташоване на Слов'янському напрямку. Там ведуть наступальні дії підрозділи 103-ї окремої бригади Сил тероборони разом з підрозділами 15-го полку Національної гвардії України.

Також у Новій Гусарівці біля Балаклії наші воїни зняли червоний прапор, який повісили там окупанти. Про звільнення села повідомила перша окрема бригада спеціального призначення імені Івана Богуна.

Як наші бійці знімали ворожий прапор: дивіться відео

Успіхи в наших ЗСУ є й на Півдні. Зокрема, там офіційно звільнили селище Високопілля на Херсонщині. Військові забрали трофейну техніку та у підтвердження цього поділилися унікальними кадрами. Про це повідомила Перша Окрема Бригада Спеціального Призначення імені Івана Богуна, яка забрала собі дві російські БМД-2.

Фото і відео з соцмереж про нібито вже звільнені населені пункти

Українці хочуть бути вільними якнайшвидше. Тому часто спершу звільнення села чи міста шириться мережею, а тоді вже офіційно це підтверджує Генштаб. Так було у випадку з Балаклією, наприклад.

Тепер поширюють інформацію про звільнення Куп'янська на Харківщині. Зокрема, у телеграмі нардепа Сергія Лещенка з'явилось фото наших бійців з прапором біля стели при в'їзді у місто. Пишу, що ЗСУ вже близько. Та й аналітики прогнозували, що місто звільнять за наступні кілька днів.



Ставленики кремля в окупованому Куп'янську повідомляють, що "ситуація в районі складна". Також вони заявляють, що російські війська буцімто "утримують місто і воно в достатній безпеці".

На цьому тлі окупанти вирішили проводити "евакуацію" людей до росії та на окуповані території Луганської області. Про це заявляв гауляйтер Куп'янська.

Було повідомлення й про те, що звільнили село Шевченково на Харківщині. З'явилось фото наших військових біля стелли з назвою. Офіційно Генштаб не підтверджував. Але мовилось, що стеллу навіть вже перефарбували в рідні синьо-жовті кольори.

Контрнаступ ЗСУ

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов наголосив на тому, що говорити про успіхи ЗСУ все ще зарано. Втім, він запевнив, що вони є і ми це бачимо з новин про нові деокуповані міста та села.

Ті населені пункти, які таки вдалося звільнити від ворога, вже проходять етап зачистки. Туди вже повертаються поліцейські й інші служби. Крім того, свою роботу відновлюють органи державної влади. Невдовзі проводитимуть відновлення інфраструктури, а також підготовку до опалювального сезону.

У кремлі вже навіть не заперечують втрат, а просто не хочуть нічого коментувати, що стосується контрнаступу. Прессекретар президента росії дмітрій пєсков заявив, що це не в його компетенції.

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