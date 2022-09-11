Контрнаступ ЗСУ продовжує набирати обертів. Цього разу стало відомо про звільнення з-під окупації селища Чкаловське, що на Харківщині. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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У Чкаловському вже майорить прапор України

Як зазначив президент, звільнити Чкаловське вдалося завдяки 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Військові, які входять до неї, не лише повернули під контроль України населений пункт, а й підняли над ним прапор України.

Українські військові підняли стяг над Чкаловським: дивіться відео

І так буде всюди. Ми виженемо окупантів з кожного українського міста й села,

– наголосив Зеленський.