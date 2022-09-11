Гайдай анонсував звільнення Кремінної
Про ситуацію на Луганщині в ефірі телемарафону розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він наголосив, що в районі Ізюма та Лиману досі тривають запеклі бої.
До речі Український прапор у Кремінній на місці, ворог все зрозумів і знімати не наважується, – Гайдай
Та, за словами Гайдая, чітко простежується, що російська армія втікає. Зокрема, з окупованих територій виїжджають так звані "комендатури", "прокуратури", окупанти та гауляйтери. Гайдай розповів, що вони складають награбовані речі та вивозять їх разом зі своїми родинами.
Виїжджають навіть з міст, які окуповані на Луганщині ще з 2014 року,
– повідомив очільник Луганської ОВА.
Також Гайдай прокоментував те, що в Кремінній майорить український прапор. Повідомляється, що окупанти та гауляйтери бояться його знімати.
"Ми сподіваємося, що найближчим часом ЗСУ зможуть перетнути річку (ймовірно, Сіверський Донець – 24 Канал) і почнеться повномасштабна деокупація населених пунктів Луганщини з Кремінною, Сватовим, Рубіжним", – сказав глава Луганської ОВА.
Сергій Гайдай прогнозує, що протягом тижня ЗСУ зайдуть та проведуть деокупацію Кремінної. Він констатував, що через наступ ЗСУ моральний дух ворога повністю зламаний.
Разом з тим, росія намагається підсилити свої сили на Луганщині. Гайдай розповів, що певні частини російських окупантів їдуть у напрямку Луганська або в напрямку росії.
Яка ситуація на Луганщині
- Наприкінці червня російські військові захопили Лисичанськ і Сєвєродонецьк і майже повністю окупували Луганщину. Однак загарбники не змогли вийти на адміністративні кордони. Зокрема, біля Лисичанського НПЗ ворог не міг прорвати оборону ЗСУ.
- Сергій Гайдай 6 вересня інформував, що українські військові змогли трішки просунутися на Луганщині. Згодом він зазначив, що в ЗСУ "непогані перспективи".
- ЗСУ розпочали наступ відразу на декількох напрямках. Уже 10 вересня повідомлялося, що українські військові на околицях Лисичанська. Також Гайдай опублікував відео, як ЗСУ в'їжджають у Сєвєродонецький район.
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