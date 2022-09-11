Гайдай анонсировал освобождение Кременной

О ситуации в Луганской области в эфире телемарафона рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он подчеркнул, что в районе Изюма и Лимана до сих пор продолжаются ожесточенные бои.

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Но, по словам Гайдая, четко прослеживается, что российская армия убегает. В частности, с оккупированных территорий выезжают так называемые "комендатуры", "прокуратуры", оккупанты и гауляйтеры. Гайдай рассказал, что складывают награбленные вещи и вывозят их вместе со своими семьями.

Выезжают даже из городов, оккупированных в Луганской области еще с 2014 года,

– сообщил глава Луганской ОВА.

Также Гайдай прокомментировал то, что в Кременной развевается украинский флаг. Сообщается, что оккупанты и гауляйтеры боятся его снимать.

"Мы надеемся, что в ближайшее время ВСУ смогут пересечь реку (вероятно, Северский Донец – 24 Канал) и начнется полномасштабная деоккупация населенных пунктов Луганщины с Кременной, Сватовым, Рубежным", – сказал глава Луганской ОВД.

Сергей Гайдай прогнозирует, что в течение недели ВСУ зайдут и проведут деоккупацию Кременной. Он констатировал, что из-за наступления ВСУ моральный дух врага полностью сломан.

Вместе с тем, россия пытается усилить свои силы в Луганской области. Гайдай рассказал, что определенные части российских оккупантов едут в направлении Луганска или в направлении россии.

Какая ситуация в Луганской области

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