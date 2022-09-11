Гайдай анонсировал освобождение Кременной
О ситуации в Луганской области в эфире телемарафона рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он подчеркнул, что в районе Изюма и Лимана до сих пор продолжаются ожесточенные бои.
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Но, по словам Гайдая, четко прослеживается, что российская армия убегает. В частности, с оккупированных территорий выезжают так называемые "комендатуры", "прокуратуры", оккупанты и гауляйтеры. Гайдай рассказал, что складывают награбленные вещи и вывозят их вместе со своими семьями.
Выезжают даже из городов, оккупированных в Луганской области еще с 2014 года,
– сообщил глава Луганской ОВА.
Также Гайдай прокомментировал то, что в Кременной развевается украинский флаг. Сообщается, что оккупанты и гауляйтеры боятся его снимать.
"Мы надеемся, что в ближайшее время ВСУ смогут пересечь реку (вероятно, Северский Донец – 24 Канал) и начнется полномасштабная деоккупация населенных пунктов Луганщины с Кременной, Сватовым, Рубежным", – сказал глава Луганской ОВД.
Сергей Гайдай прогнозирует, что в течение недели ВСУ зайдут и проведут деоккупацию Кременной. Он констатировал, что из-за наступления ВСУ моральный дух врага полностью сломан.
Вместе с тем, россия пытается усилить свои силы в Луганской области. Гайдай рассказал, что определенные части российских оккупантов едут в направлении Луганска или в направлении россии.
Какая ситуация в Луганской области
- В конце июня русские военные захватили Лисичанск и Северодонецк и почти полностью оккупировали Луганщину. Однако захватчики не смогли выйти на административные границы. В частности, возле Лисичанского НПЗ враг не мог прорвать оборону ВСУ.
- Сергей Гайдай 6 сентября информировал, что украинские военные смогли немного продвинуться на Луганщине. Впоследствии он отметил, что у ВСУ "неплохие перспективы".
- ВСУ начали наступление сразу по нескольким направлениям. Уже 10 сентября сообщалось, что украинские военные в окрестностях Лисичанска. Также Гайдай опубликовал видео, как ВСУ въезжают в Северодонецкий район.
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