Российские войска окружили Изюм в конце февраля, три недели осаждали и только тогда захватили его. Россия использовала Изюм в качестве оперативной базы, командного центра и удобного транспортного узла для захвата восточного Донбасса, что после неудачного наступления на Киев стало для кремля главной целью.
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Как Украина отбивала Изюм
Весной у Украины было недостаточное количество артиллерии, а затем военно-политическое руководство страны долго анонсировало контрнаступление на юге, фактически дав россиянам подвезти туда больше сил. Именно благодаря этому ВСУ смогли удачно ударить на Харьковщине.
День за днем украинские войска продвигались все дальше российских линий, окружая Изюм и отвоевывая города и села на своем пути. Российские войска массово отступили, а прокремлевские блоггеры отреагировали на внезапный крах обороны с шоком и ужасом. В пятницу минобороны России заявило, что усиливает силы в Харьковской области,
– говорится в статье NYT.
Несмотря на заявления пропагандистов, то, что оккупанты покинули свою технику, свидетельствует о том, что никакого ухода на самом деле не планировалось и это – настоящий побег.
Что означает потеря Изюма для россиян
The New York Times оценили масштаб катастрофы, потерпевшей россия с потерей Изюма. Это однозначно станет для оккупантов переломным пунктом в войне, сравнимым только с унизительным поражением россии под Киевом.
Ход украинского контрнаступления на востоке в сочетании с более медленными и ограниченными достижениями на юге является одним из самых значительных изменений на передовой войне за последние месяцы.
Напомним, вчера украинские войска зашли в Изюм. Российские оккупанты оставляли много техники, также пополнился обменный фонд.
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