Захватчики несут безумные потери в войне против Украины. Особенно это касается врагов, которые сейчас находятся на Харьковском направлении. Там российским бойцам крайне не сладко.

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Защитники Украины зачищают Харьковщину от врага

ССО "АЗОВ" Харьков, а также 14 ОМБр провели контрнаступательную операцию. В ходе нее удалось уничтожить 30 российских захватчиков, танк и БМП, а также склад с боекомплектом.

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Пограничники также показали, как они с собратьями справляются с врагом. Благодаря совместным усилиям удалось лишить захватчиков целого грузовика оружия. Речь идет о КамАЗе, набитом 152-миллиметровыми снарядами.

Футбол решили поиграть, но не на то поле заехали,

– иронически пошутили о потерянном бутсе.

Военные заметили, что точный выстрел пришелся именно на бак. Потому и удалось ликвидировать машину, которая перевозила боекомплект. А мы знаем, что без него захватчики мало на что способны.

Вражеский грузовик больше не будет перевозить боекомплект: смотрите видео

Генштаб подтвердил освобождение Купянска

Накануне все активно обсуждали тот факт, что Купянск удалось освободить из-под оккупации. Но важно было подтверждение этого именно от Генштаба ВСУ. И оно не заставило себя ждать.

В утренней сводке от 11 сентября ведомство отметило, что за последние дни освободили почти две тысячи квадратных километров украинских земель. А еще там отметили, что врага удалось выбить из Купянска. Более того, ВСУ продолжают освобождать те населенные пункты, которые входят как в Купянский, так и в Изюмский районы.

И, несмотря на то, что враг ежедневно теряет немало живой силы, он продолжает попытки хоть какого-то наступления. Так, за прошедшие сутки зафиксировали продвижение в районах Сосновки, Майорска, Николаевки, Второго, Зайцева, Веселой Долины, Соледара, Бахмута, Песков, Первомайского и Новомихайловки. Впрочем, добиться желаемых результатов не удалось. Потому российским захватчикам нужно было отойти.

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