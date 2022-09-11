Украинская авиация за сутки нанесла по врагу 23 удара. Огонь накрыл 4 опорных пункта и 15 мест скопления живой силы и техники россиян.

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Новые потери оккупантов на поле боя

Подразделения ПВО уничтожили:

2 самолета Су-25 и Су-34;

один вертолет Ка-52;

2 БпЛА;

одну управляемую авиационную ракету.

В то же время ракетные войска и артиллерия ударили по:

двум пунктам управления беспилотной авиации;

опорным пунктам;

скоплению вооружения и военной техники врага.

Добавим, что в зону поражения попали понтонная переправа и плавсредства россиян с военной техникой.

Где ВСУ отбили атаки врага

Возле Сосновки,

Майорска,

Николаевки Второй,

Зайцева,

Веселой Долины,

Соледара,

Бахмута,

Песков,

Первомайского,

Новомихайловки.

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Россияне в панике, потому что остались без путей обеспечения

На Харьковском направлении российские подразделения из состава 3 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии остались без путей обеспечения. Поэтому личный состав находится в паническом настроении. Также на этом направлении у врага есть многочисленные санитарные потери.

За предыдущие сутки в Валуйку Белгородской области доставили более 75 раненых оккупантов, а из Белгорода в Москву эвакуировали более сотни вражеских бойцов. Чтобы восполнить потери, россияне хотят незаконно мобилизовать население временно оккупированных территорий Украины. Мужчинам уже запретили покидать населенные пункты.

В ответ на действия ВСУ враг проводит "контрмеры":

на оккупированных территориях Харьковской и Херсонской областей россияне усиливают административно-полицейский режим: запретили въезд и выезд из населенных пунктов, ввели комендантский час;

в Херсоне обыскали жилые помещения в микрорайоне Восточный, из которых видно Антоновский мост;

жителей Каховки и Казацкого вражеские войска предупредили, что будут стрелять, если те подойдут близко к переправам.

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