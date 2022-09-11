Украинская авиация за сутки нанесла по врагу 23 удара. Огонь накрыл 4 опорных пункта и 15 мест скопления живой силы и техники россиян.
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Новые потери оккупантов на поле боя
Подразделения ПВО уничтожили:
- 2 самолета Су-25 и Су-34;
- один вертолет Ка-52;
- 2 БпЛА;
- одну управляемую авиационную ракету.
В то же время ракетные войска и артиллерия ударили по:
- двум пунктам управления беспилотной авиации;
- опорным пунктам;
- скоплению вооружения и военной техники врага.
Добавим, что в зону поражения попали понтонная переправа и плавсредства россиян с военной техникой.
Где ВСУ отбили атаки врага
- Возле Сосновки,
- Майорска,
- Николаевки Второй,
- Зайцева,
- Веселой Долины,
- Соледара,
- Бахмута,
- Песков,
- Первомайского,
- Новомихайловки.
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Россияне в панике, потому что остались без путей обеспечения
На Харьковском направлении российские подразделения из состава 3 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии остались без путей обеспечения. Поэтому личный состав находится в паническом настроении. Также на этом направлении у врага есть многочисленные санитарные потери.
За предыдущие сутки в Валуйку Белгородской области доставили более 75 раненых оккупантов, а из Белгорода в Москву эвакуировали более сотни вражеских бойцов. Чтобы восполнить потери, россияне хотят незаконно мобилизовать население временно оккупированных территорий Украины. Мужчинам уже запретили покидать населенные пункты.
В ответ на действия ВСУ враг проводит "контрмеры":
- на оккупированных территориях Харьковской и Херсонской областей россияне усиливают административно-полицейский режим: запретили въезд и выезд из населенных пунктов, ввели комендантский час;
- в Херсоне обыскали жилые помещения в микрорайоне Восточный, из которых видно Антоновский мост;
- жителей Каховки и Казацкого вражеские войска предупредили, что будут стрелять, если те подойдут близко к переправам.
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