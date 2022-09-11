В оперативном командовании "Юг" рассказали, что ситуация в регионе – достаточно напряженная, но контролируемая. До сих пор продолжаются позиционные бои, в результате которых происходит продвижение войск и закрепление территорий.

Российские оккупанты предпочитают контрбатарейную борьбу, ведь пытаются избегать прямого столкновения. Они продолжают нести потери и отступать.

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Украинские артиллеристы выполнили 350 огневых задач

В течение боевого дня оккупанты совершили 20 авиационных ударов вдоль линии столкновения. Они били по позициям ВСУ и близлежащих территориях.

В ответ украинская авиация отработала 10 ударов, а бойцы ракетно-артиллерийских подразделений выполнили более 350 огневых задач.

Они атаковали районы сосредоточения вражеского вооружения и техники в районе Новой Каховки и Приднепровского, а также склады боеприпасов вокруг и в самом Херсоне. Подтвержденные потери врага за сутки составляют:

80 оккупантов,

8 танков,

17 единиц автомобильной и бронированной техники,

1 гаубица "Мста-Б",

1 беспилотник-разведчик типа "Орлан-10".

Кроме этого, украинские защитники уничтожили 3 склада боеприпасов в Николаевском, Херсонском и Бериславском районах.

Очередная понтонная переправа в районе Новой Каховки критически поражена без возможности дальнейшего использования,

– добавили в ОК "Юг".

Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":

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В Черном море дежурят вражеские корабли с "Калибрами" на бортах

Защитники предупредили, что угрозы вражеских ракетных ударов остаются актуальными. оккупанты привлекают к этому тактическую и стратегическую авиацию, а также системы и комплексы наземного базирования.

Кроме того, в Черном море вдоль крымского побережья маневрируют 13 боевых российских кораблей. Среди них есть 2 надводных ракетоносителя с 16 крылатыми ракетами "Калибр".

Также сохраняется и минная угроза из-за шторма на море. Поэтому в ОК "Юг" мирных жителей призвали:

учитывать все угрозы и риски,

не подвергать себя опасности,

быть сознательными и мудрыми,

не игнорировать сигналы воздушной тревоги и придерживаться алгоритма и правил действий,

не доверять фейкам и сомнительным источникам информации,

не распространять данные о действиях и расположении подразделений ВСУ.

"Помните, что они рискуя жизнью ради вашей безопасности и защиты. Мы сильны, когда вместе! Так что вместе до Победы!" – подытожили защитники.

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