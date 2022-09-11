Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, об освобождении области пока рано говорить, но эйфория от успехов наших защитников переполняет.

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Коллаборанты не решаются снять флаг Украины в Кременной

Гайдай рассказал, что уже 11 сентября, вероятно, украинцы услышат хорошие новости из Сватово, Кременной и Рубежного.

Мы постоянно сегодня целый день получаем информацию, что как российские войска, так и коллаборанты, назначенные там гауляйтеры, все убегают. Более того, 2 момента скажу, которые прекрасно характеризуют происходящее,

– отметил председатель ОВА.

Он рассказал, что 9 сентября в Кременной партизаны повесили украинский флаг над администрацией. Он висит до сих пор.

"То есть никого из оккупантов нет в городе, а коллаборанты боятся его снимать, потому что понимают, что все – их время вышло. И уже снять флаг как-то страшно", – добавил Гайдай.

Кроме этого, захватчики и коллаборанты бегут не только из Сватово, но и из городов Луганщины, которые оккупировали еще в 2014 году, в частности, Луганска и Алчевска. Очереди на выезд – километровые.

"Сообщения для коллаборантов: повторения 2014 года не будет, накажем каждого! Ждем команду от военных, чтобы заходить, и мы уже готовы налаживать жизнедеятельность деоккупированных населенных пунктов", – подчеркнул глава ОВА.

Гайдай подытожил, что в каждой общине будет военная администрация для скорости принятия решений.

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