Про це розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, про звільнення області поки рано говорити, але ейфорія від успіхів наших захисників переповнює.

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Колаборанти не наважуються зняти прапор України в Кремінній

Гайдай розповів, що вже 11 вересня, ймовірно, українці почують добрі новини зі Сватового, Кремінної та Рубіжного.

Ми постійно сьогодні цілий день отримуємо інформацію, що як російські війська, так і колаборанти, гауляйтери, яких там попризначали, всі втікають. Ба більше, 2 моменти скажу, які чудово характеризують те, що відбувається,

– зазначив голова ОВА.

Він розповів, що 9 вересня в Кремінній партизани повісили український прапор над адміністрацією. Він висить і досі.

"Тобто нікого з окупантів немає в місті, а колаборанти бояться його знімати, бо розуміють, що все – їхній час сплив. І вже зняти прапор якось лячно", – додав Гайдай.

Окрім цього, загарбники та колаборанти втікають не лише зі Сватового, а й з міст Луганщини, які окупували ще у 2014 році, зокрема Луганська та Алчевська. Черги на виїзд – кілометрові.

"️Повідомлення для колаборантів: повторення 2014 року не буде, покараємо кожного! Чекаємо на команду від військових, щоб заходити, і ми вже готові налагоджувати життєдіяльність деокупованих населених пунктів", – наголосив голова ОВА.

Гайдай підсумував, що в кожній громаді буде військова адміністрація для швидкості прийняття рішень.

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