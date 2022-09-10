Проте всі захоплені ворогом території будуть рано чи пізно деокуповані. Відео входження військових до цього району опублікував 10 вересня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Українські танки прямують Луганщиною

Оприлюднений запис зробили службовці, які їхали на танку. Спершу бойова машина проїхала повз похилений знак із написом "Луганська область", а приблизно за 20 метрів був уже "Сєвєродонецький район".

Гарні новини для жителів Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної та Рубіжного,

– написав голова Луганської ОВА.

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ЗСУ вже на околицях Лисичанська

Цього ж дня Гайдай повідомив, що Збройні Сили України вже наблизилися до тимчасово окупованого Лисичанська. Він зазначив, що це "чудове українське місто", але буде багато роботи по відновленню.

Згодом глава Офісу Президента Андрій Єрмак також нібито підтвердив цю інформацію. Проте це не можна сказати напевне, бо він лише опублікував фотографію лисиці в телеграмі.

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