Українська авіація за добу завдала по ворогу 23 удари. Вогонь накрив 4 опорні пункти та 15 місць скупчення живої сили й техніки росіян.

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Нові втрати окупантів на полі бою

Підрозділи ППО знищили:

  • 2 літаки Су-25 та Су-34;
  • один гелікоптер Ка-52;
  • 2 БпЛА;
  • одну керовану авіаційну ракету.

Водночас ракетні війська та артилерія вгатили по:

  • двох пунктах управління безпілотної авіації;
  • опорних пунктах;
  • скупченню озброєння та військової техніки ворога.

Додамо, що в зону ураження потрапили понтонна переправа та плавзасоби росіян з військовою технікою.

Де ЗСУ відбили атаки ворога

  • Біля Соснівки,
  • Майорська,
  • Миколаївки Другої,
  • Зайцевого,
  • Веселої Долини,
  • Соледара,
  • Бахмута,
  • Пісків,
  • Первомайського,
  • Новомихайлівки.

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Росіяни в паніці, бо залишилися без шляхів забезпечення

На Харківському напрямку російські підрозділи зі складу 3 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії залишились без шляхів забезпечення. Через це особовий склад перебуває у панічному настрої. Також на цьому напрямку у ворога є численні санітарні втрати.

За попередню добу до Валуйки Бєлгородської області доставили понад 75 поранених окупантів, а з Бєлгорода до Москви евакуювали понад сотню ворожих бійців. Щоб поповнити втрати, росіяни хочуть незаконно мобілізувати населення тимчасово окупованих територій України. Чоловікам вже заборонили залишати населені пункти.

У відповідь на дії ЗСУ ворог проводить "контрзаходи":

  • на окупованих територіях Харківської та Херсонської областей росіяни посилюють адміністративно-поліцейський режим: заборонили в'їзд та виїзд із населених пунктів, запровадили комендантську годину;
  • у Херсоні обшукали житлові приміщення в мікрорайоні Східний, з яких видно Антонівський міст;
  • мешканців Каховки та Козацького ворожі війська попередили, що будуть стріляти, якщо ті підійдуть близько до переправ.

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