Українська авіація за добу завдала по ворогу 23 удари. Вогонь накрив 4 опорні пункти та 15 місць скупчення живої сили й техніки росіян.
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Нові втрати окупантів на полі бою
Підрозділи ППО знищили:
- 2 літаки Су-25 та Су-34;
- один гелікоптер Ка-52;
- 2 БпЛА;
- одну керовану авіаційну ракету.
Водночас ракетні війська та артилерія вгатили по:
- двох пунктах управління безпілотної авіації;
- опорних пунктах;
- скупченню озброєння та військової техніки ворога.
Додамо, що в зону ураження потрапили понтонна переправа та плавзасоби росіян з військовою технікою.
Де ЗСУ відбили атаки ворога
- Біля Соснівки,
- Майорська,
- Миколаївки Другої,
- Зайцевого,
- Веселої Долини,
- Соледара,
- Бахмута,
- Пісків,
- Первомайського,
- Новомихайлівки.
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Росіяни в паніці, бо залишилися без шляхів забезпечення
На Харківському напрямку російські підрозділи зі складу 3 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії залишились без шляхів забезпечення. Через це особовий склад перебуває у панічному настрої. Також на цьому напрямку у ворога є численні санітарні втрати.
За попередню добу до Валуйки Бєлгородської області доставили понад 75 поранених окупантів, а з Бєлгорода до Москви евакуювали понад сотню ворожих бійців. Щоб поповнити втрати, росіяни хочуть незаконно мобілізувати населення тимчасово окупованих територій України. Чоловікам вже заборонили залишати населені пункти.
У відповідь на дії ЗСУ ворог проводить "контрзаходи":
- на окупованих територіях Харківської та Херсонської областей росіяни посилюють адміністративно-поліцейський режим: заборонили в'їзд та виїзд із населених пунктів, запровадили комендантську годину;
- у Херсоні обшукали житлові приміщення в мікрорайоні Східний, з яких видно Антонівський міст;
- мешканців Каховки та Козацького ворожі війська попередили, що будуть стріляти, якщо ті підійдуть близько до переправ.
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