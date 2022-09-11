Українська авіація за добу завдала по ворогу 23 удари. Вогонь накрив 4 опорні пункти та 15 місць скупчення живої сили й техніки росіян.

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Нові втрати окупантів на полі бою

Підрозділи ППО знищили:

2 літаки Су-25 та Су-34;

один гелікоптер Ка-52;

2 БпЛА;

одну керовану авіаційну ракету.

Водночас ракетні війська та артилерія вгатили по:

двох пунктах управління безпілотної авіації;

опорних пунктах;

скупченню озброєння та військової техніки ворога.

Додамо, що в зону ураження потрапили понтонна переправа та плавзасоби росіян з військовою технікою.

Де ЗСУ відбили атаки ворога

Біля Соснівки,

Майорська,

Миколаївки Другої,

Зайцевого,

Веселої Долини,

Соледара,

Бахмута,

Пісків,

Первомайського,

Новомихайлівки.

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Росіяни в паніці, бо залишилися без шляхів забезпечення

На Харківському напрямку російські підрозділи зі складу 3 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії залишились без шляхів забезпечення. Через це особовий склад перебуває у панічному настрої. Також на цьому напрямку у ворога є численні санітарні втрати.

За попередню добу до Валуйки Бєлгородської області доставили понад 75 поранених окупантів, а з Бєлгорода до Москви евакуювали понад сотню ворожих бійців. Щоб поповнити втрати, росіяни хочуть незаконно мобілізувати населення тимчасово окупованих територій України. Чоловікам вже заборонили залишати населені пункти.

У відповідь на дії ЗСУ ворог проводить "контрзаходи":

на окупованих територіях Харківської та Херсонської областей росіяни посилюють адміністративно-поліцейський режим: заборонили в'їзд та виїзд із населених пунктів, запровадили комендантську годину;

у Херсоні обшукали житлові приміщення в мікрорайоні Східний, з яких видно Антонівський міст;

мешканців Каховки та Козацького ворожі війська попередили, що будуть стріляти, якщо ті підійдуть близько до переправ.

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