Мовиться про Василенкове та Артемівку. Окрім цього, 10 вересня успіхи були й на Донеччині – ЗСУ, ймовірно, зайшли в Донецький аеропорт.

До теми ЗСУ рішуче відбили атаки ворога: карта бойових дій станом на 10 вересня

ЗСУ звільнили ще 2 села на Харківщині

Президент 10 вересня заявив, що українські бійці крок за кроком деокупують українську землю. Зокрема, воїни 113-ї окремої бригади територіальної оборони звільнили Василенкове та Артемівку, що на Харківщині.

Маємо пам'ятати, що свобода не дається легко. Українські захисники ціною власного життя виборюють незалежність для кожного з нас. Безмежна подяка всім нашим воїнам! Пишаємося кожною й кожним!

– наголосив Зеленський.

Село Василенкове розташоване у Шевченківському районі Харківської області на лівому березі річки Великий Бурлук.

Вище за течією на відстані 3 кілометрів розташоване село Гетьманівка,

нижче за течією на відстані 4 кілометрів – село Базаліївка (Чугуївський район),

на протилежному березі — село Олійникове.

Де розташоване Василенкове: дивіться на карті

Село Артемівка розташоване за понад 48 кілометрів від Василенкового по трасі Р07 – у Печенізькому районі Харківщини на березі річки Гнилиця. Недалеко від населеного пункту вона впадає в Печенізьке водосховище.

Вище за течією на відстані 3 кілометрів розташоване село Аркушине Великобурлуцького району, а зовсім поруч проходить автомобільна дорога Т 2111.

Цікаво! Станом на 10 вересня на Сході триває активний контрнаступ ЗСУ. Наші бійці вже звільнили Балаклію, Куп'янськ, Ізюм, зайшли на околиці Лисичанська та б'ються біля Лимана.

Де розташована Артемівка: дивіться на карті

Важливо! Звільнені села розташовані на шляху до великого логістичного центру окупантів, який вони організували у селищі Великий Бурлук. Через нього пролягає один із головних шляхів постачання російських окупаційних військ.

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