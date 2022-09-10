Мовиться про Василенкове та Артемівку. Окрім цього, 10 вересня успіхи були й на Донеччині – ЗСУ, ймовірно, зайшли в Донецький аеропорт.
До теми ЗСУ рішуче відбили атаки ворога: карта бойових дій станом на 10 вересня
ЗСУ звільнили ще 2 села на Харківщині
Президент 10 вересня заявив, що українські бійці крок за кроком деокупують українську землю. Зокрема, воїни 113-ї окремої бригади територіальної оборони звільнили Василенкове та Артемівку, що на Харківщині.
Маємо пам'ятати, що свобода не дається легко. Українські захисники ціною власного життя виборюють незалежність для кожного з нас. Безмежна подяка всім нашим воїнам! Пишаємося кожною й кожним!
– наголосив Зеленський.
Село Василенкове розташоване у Шевченківському районі Харківської області на лівому березі річки Великий Бурлук.
- Вище за течією на відстані 3 кілометрів розташоване село Гетьманівка,
- нижче за течією на відстані 4 кілометрів – село Базаліївка (Чугуївський район),
- на протилежному березі — село Олійникове.
Де розташоване Василенкове: дивіться на карті
Село Артемівка розташоване за понад 48 кілометрів від Василенкового по трасі Р07 – у Печенізькому районі Харківщини на березі річки Гнилиця. Недалеко від населеного пункту вона впадає в Печенізьке водосховище.
Вище за течією на відстані 3 кілометрів розташоване село Аркушине Великобурлуцького району, а зовсім поруч проходить автомобільна дорога Т 2111.
Де розташована Артемівка: дивіться на карті
Варто подивитися – Зеленський прокоментував контрнаступ ЗСУ: відео