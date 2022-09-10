Показуємо на карті, де він розташований та чому важливий ДАП. Хоч нещодавно речник східного угруповання військ Сергій Череватий пояснював, що аеропорт у жахливому стані, тому використовувати його для будь-яких цілей наші бійці навряд чи зможуть.

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ЗСУ зайшли в Донецький аеропорт

Джерела 24 каналу в розвідці заявили, що українські захисники, ймовірно, на околицях Донецька.

Також Збройні Сили України 10 вересня, ймовірно, зайшли в Донецький аеропорт. Відомо, що він розташований орієнтовно за 10 кілометрів на північний захід від Донецька.

Де розташований Донецький аеропорт: дивіться на карті

Станом на 10 вересня на Сході триває активний контрнаступ ЗСУ. Наші бійці вже звільнили Балаклію, Куп'янськ, Ізюм, зайшли на околиці Лисичанська та б'ються біля Лимана.

Важливо Ватажок бойовиків пушилін покинув Донецьк

Варто пригадати, що експерти пояснювали ВВС: у 2014 році Донецький аеропорт був важливий як стратегічний об'єкт. Адже тоді приміщення проросійські сепаратисти могли використати як плацдарм для наступу, а також для прикриття авіацією.

Коротко про героїчну оборону ДАПу

У травні 2014 року російські окупанти вперше захопили приміщення аеропорту, та ЗСУ повернули контроль над ним. Активні бої за летовище почались вже у вересні 2014 року після укладення мінських угод.

Бійці відважно боронили аеропорт 242 дні – до 22 січня 2015 року.

Проте вони були змушені вийти з позицій. Адже нове летовище, побудоване до Євро-2012, росія зруйнувала вщент. Про українських захисників говорять, що кони витримали – не витримав бетон.

За різними даними, під час оборони летовища загинули понад 200 наших захисників, ще 58 з них – в останні декілька діб.

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