російські окупанти усіма можливими силами намагаються захопити Піски, які розташовані поблизу Донецька. Кожного дня ворог здійснює шалені обстріли та не припиняє наступальних дій.

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Чи зможуть ЗСУ використовувати Донецький аеропорт

Як повідомив речник східного угруповання військ Сергій Череватий, Піски не є стратегічно важливим містом, яке відкриває для ворога великі перспективи. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

За словами Череватого, Піски стали символом безсилля російських окупантів, цей населений пункт – великий подразник для ворога. Після тактичного відходу ЗСУ з Лисичанська та перегрупування наших сил ворог не може представити командуванню жодного нового "успіху".

Що стосується Донецького аеропорту, який розташований поруч, то він у жахливому стані, тому використовувати його для будь-яких цілей ЗСУ навряд чи зможуть.

Я думаю, що використовувати Донецький аеропорт у швидкій перспективі точно неможливо. Ви ж пам'ятаєте бої, які там тривали у 2014. Зрозуміло, що інфраструктура буде потребувати дуже довгого відновлення,

– сказав Череватий.

Також він додав, що завдяки майстерності ППО ЗСУ російські окупанти не можуть використовувати свою авіацію, як в Сирії, а змушені діяти точково.

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