Про те, з чого все почалося та як історія знову повторюється – читайте у матеріалі 24 каналу.

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"Аеропорт тимчасово не приймає рейси"

Саме з повідомлення про те, що Донецький аеропорт "тимчасово" зупиняє обслуговування рейсів і почалася звитяжна боротьба за летовище. Тоді ніхто навіть не здогадувався, що "тимчасово" перетвориться на довгі 8 років. І рейси, які мали б перенести на кілька днів, так і не були реалізовані у Донецьку.



Повідомлення про зупинку роботи летовища / Скриншот з твітеру Донецького аеропорту

З чого все почалося

У ніч проти 26 травня 2014 року група проросійських сепаратистів з другої спроби таки змогла зайняти частину будівель аеропорту. Зрештою українські військові звільнили приміщення аеропорту у Донецьку. Вони застосували винищувачі для того, щоби ліквідувати бойовиків.

У районі міжнародного аеропорту Донецька тривала активна фаза антитерористичної операції – снайпери відстрілювали бойовиків. Українські підрозділи діяли стрімко та ефективно – було вбито приблизно 45 бойовиків, ще кілька десятків отримали поранення. Після цього почалися довгі дні оборони.

Зверніть увагу! Як наголосили в українському МВС, у першому бою за Донецький аеропорт українці не втратили жодного бійця.