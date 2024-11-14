Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.

22:18, 14 листопада В Одесі продовжує працювати ППО.

22:15, 14 листопада Труханов: "Через ворожу атаку пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання. Вимушено припинено роботу однієї із котелень міста"

22:12, 14 листопада ПС закликали одеситів бути в укриттях.

22:00, 14 листопада Нові вибухи в Одесі.

21:54, 14 листопада Мер Одеси закликав: "Центральна частина міста, будьте обережні!".

21:52, 14 листопада Повітряні сили повідомили про нові групи БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу.

21:50, 14 листопада Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті

21:46, 14 листопада Повторні вибухи в Одесі.

21:45, 14 листопада В Одесі пролунали вибухи.

21:43, 14 листопада Російські безпілотники на Миколаївщині, курс північно-західний.

21:40, 14 листопада Дрони з акваторії Чорного моря курсом на Одесу.

БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Білгород-Дністровський

БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Південне Одеської області.

21:37, 14 листопада Міський голова Геннадій Труханов повідомив, що в Одесі працює ППО.

21:33, 14 листопада Швидкісна ціль у напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.

21:20, 14 листопада Ворожі дрони з акваторії Чорного моря курсом на Одещину.

21:17, 14 листопада На Дніпропетровщині й Одещині ракетна небезпека.

21:11, 14 листопада Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччину.