Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.
В Одесі продовжує працювати ППО.
Труханов: "Через ворожу атаку пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання. Вимушено припинено роботу однієї із котелень міста"
ПС закликали одеситів бути в укриттях.
Нові вибухи в Одесі.
Мер Одеси закликав: "Центральна частина міста, будьте обережні!".
Повітряні сили повідомили про нові групи БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу.
Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті
Повторні вибухи в Одесі.
В Одесі пролунали вибухи.
Російські безпілотники на Миколаївщині, курс північно-західний.
- Дрони з акваторії Чорного моря курсом на Одесу.
- БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Білгород-Дністровський
- БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Південне Одеської області.
Міський голова Геннадій Труханов повідомив, що в Одесі працює ППО.
Швидкісна ціль у напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.
Ворожі дрони з акваторії Чорного моря курсом на Одещину.
На Дніпропетровщині й Одещині ракетна небезпека.
Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччину.
БпЛА з Херсонщини курсом на Миколаївщину.