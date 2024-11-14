Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.

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Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей Украины, а также о взрывах читайте в нашем телеграме.

22:18, 14 ноября В Одессе продолжает работать ПВО.

22:15, 14 ноября Труханов: "Из-за вражеской атаки поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения. Вынужденно прекращена работа одной из котельных города"

22:12, 14 ноября ВС призвали одесситов быть в укрытиях.

22:00, 14 ноября Новые взрывы в Одессе.

21:54, 14 ноября Мэр Одессы призвал: "Центральная часть города, будьте осторожны!".

21:52, 14 ноября Воздушные силы сообщили о новых группах БПЛА из акватории Черного моря курсом на Одессу.

21:50, 14 ноября Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте

21:46, 14 ноября Повторные взрывы в Одессе.

21:45, 14 ноября В Одессе прогремели взрывы.

21:43, 14 ноября Российские беспилотники на Николаевщине, курс северо-западный.

21:40, 14 ноября Дроны из акватории Черного моря курсом на Одессу.

БПЛА из акватории Черного моря курсом на Белгород-Днестровский

БПЛА из акватории Черного моря курсом на Южное Одесской области.

21:37, 14 ноября Городской голова Геннадий Труханов сообщил, что в Одессе работает ПВО.

21:33, 14 ноября Скоростная цель в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.

21:20, 14 ноября Вражеские дроны из акватории Черного моря курсом на Одесскую область.

21:17, 14 ноября В Днепропетровской и Одесской областях ракетная опасность.

21:11, 14 ноября Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Донецкую область.