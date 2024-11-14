Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.
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В Одессе продолжает работать ПВО.
Труханов: "Из-за вражеской атаки поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения. Вынужденно прекращена работа одной из котельных города"
ВС призвали одесситов быть в укрытиях.
Новые взрывы в Одессе.
Мэр Одессы призвал: "Центральная часть города, будьте осторожны!".
Воздушные силы сообщили о новых группах БПЛА из акватории Черного моря курсом на Одессу.
Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте
Повторные взрывы в Одессе.
В Одессе прогремели взрывы.
Российские беспилотники на Николаевщине, курс северо-западный.
- Дроны из акватории Черного моря курсом на Одессу.
- БПЛА из акватории Черного моря курсом на Белгород-Днестровский
- БПЛА из акватории Черного моря курсом на Южное Одесской области.
Городской голова Геннадий Труханов сообщил, что в Одессе работает ПВО.
Скоростная цель в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.
Вражеские дроны из акватории Черного моря курсом на Одесскую область.
В Днепропетровской и Одесской областях ракетная опасность.
Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Донецкую область.
БПЛА с Херсонщины курсом на Николаевщину.